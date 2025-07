Stevie Wonder non ci sta | Sono cieco ma vedo molto più di voi

Dopo oltre mezzo secolo di carriera, Stevie Wonder ha finalmente risposto in modo perfetto alle voci spesso ironiche, ma a volte maliziose, secondo cui non sarebbe davvero cieco. Perché, anche se può sembrare assurdo, c'è chi è convinto che l'artista americano ci veda. Così, lui stesso ha deciso di rispondere per le rime a queste teorie bislacche. Ecco come. Stevie Wonder: "Diventare cieco è stata una benedizione". Durante una tappa del suo tour 'Love, Light & Song' a Cardiff, il leggendario artista ha deciso di affrontare di petto la questione. Davanti a un pubblico divertito, ha detto testualmente: "C'è qualcosa che volevo condividere con il mondo.

Stevie Wonder compie 75 anni, genio della soul music che ha dato voce al futuro - (Adnkronos) – Stevie Wonder compie oggi 75 anni. E se c'è un artista capace di attraversare i decenni, le mode e le battaglie civili con la stessa intensità creativa e umana, è proprio lui.

Stevie Wonder in concerto del ’70 a Perugia tra brani iconici e domande degli studenti - Da martedì 13 maggio, in occasione del settantacinquesimo compleanno di Stevie Wonder, Rai Teche propone agli spettatori su RaiPlay la trasmissione “Incontro con Stevie Wonder”.

Stevie nicks ispira taylor swift a scrivere una canzone vincitrice di un grammy - l’influenza di stevie nicks su taylor swift e la genesi della canzone “mean”. Tra le numerose fonti di ispirazione per taylor swift, figura di spicco nel panorama musicale internazionale, si distingue la performance di stevie nicks del 2010.

