L'innalzamento delle temperature delle acque dei nostri mari comporta, tra le prime conseguenze, l'aumento del numero di meduse in cui ci si può imbattere durante una nuotata. Per quanto nel Mediterraneo non siano presenti degli esemplari particolarmente pericolosi tanto da poter diventare letali, come accade in altre parti del mondo, vi sono comunque almeno tre specie da cui sarebbe meglio possibilmente tenersi alla larga. La prima è la cosiddetta "Caravella portoghese", nome popolare attribuito alla " Physalia physalis " per via del suo singolare aspetto simile a quello di una grande imbarcazione a vele spiegate, che diventa "caravella" in portoghese e spagnolo, o "galea" in francese e tedesco.

Allarme meduse nei mari italiani: ecco le 3 specie da cui stare alla larga quest'estate