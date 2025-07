Innovazione la Campania punta allo spazio come nuova frontiera per migliorare la vita sulla Terra

Lo spazio non più soltanto come luogo da esplorare, ma un terreno fertile di innovazione e nuove possibilità di business. È questo il messaggio emerso dall’ultima edizione di Innovation Village, dove la Space Economy è stata protagonista assoluta con un focus d’avanguardia sullo Space Manufacturing: la produzione di materiali e tecnologie direttamente nello spazio, utili non solo per le missioni spaziali, ma anche per migliorare la vita sulla terra. Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, afferma: “Gli esperti prevedono una crescita annua della Space Economy intorno al 30 per cento nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Spazio, accordo tra Asi e Agenzia per l’Innovazione lituana. Urso “Visione comune” - ROMA (ITALPRESS) – “Con la Lituania condividiamo una visione chiara e ambiziosa per il futuro industriale e strategico dell’Europa.

Il vino sfida i confini: l’innovazione tra IA, blockchain e spazio - Il vino sfida i confini: l’innovazione tra IA, blockchain e spazio!. Il vino dall’intelligenza artificiale ai vigneti nello spazio: l’utilizzo delle nuove tecnologie per innovare produzione, sostenibilità e consumo.

GAM – Goleto Area Multimediale: un nuovo spazio tra fede, cultura e innovazione - Tempo di lettura: 6 minuti I cammini storico-religiosi si confermano sempre più come pratiche di turismo sostenibile, capaci di unire spiritualità , cultura e riscoperta dei territori: la tecnologia si propone come una guida intelligente e coinvolgente, capace di arricchire l’esperienza del pellegrino e del visitatore.

A La Feltrinelli in piazza dei Martiri a Napoli presentata la nuova stagione 2025-2026 di Galleria Toledo, Teatro Stabile d’Innovazione, diretto da Laura Angiulli. Sempre più spazio ad avanguardie e sperimentazioni nel futuro del teatro di via Concezione a Mo Vai su Facebook

Spazio, l'agenzia europea fa il suo hub in Campania - Il Mattino - Nuovo protocollo d'intesa siglato tra l'Agenzia Spaziale Italiana e la Regione Campania per la realizzazione di nuove iniziative di ricerca e innovazione, e per il potenziamento infrastrutturale ... Secondo ilmattino.it