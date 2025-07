Usa alluvioni nello Stato di New York | Yonkers invasa dall' acqua

Forti piogge hanno colpito alcune zone del Nord-Est degli Stati Uniti, inondando zone degli Stati di New York e del New Jersey con alluvioni improvvise che hanno bloccato i veicoli sulle strade, bloccato le linee della metropolitana e portato alla dichiarazione dello stato di emergenza. A Yonkers, New York, la Bronx River Parkway è stata chiusa dopo che le acque alluvionali hanno invaso i tratti più bassi della strada. Nella serata di lunedì 14 luglio la zona è stata colpita da forti piogge. A distanza di quasi 24 ore, alcune strade e vie sono ancora allagate. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, alluvioni nello Stato di New York: Yonkers invasa dall'acqua

