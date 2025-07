È morto Enrico Valenti il papà di Uan di Bim Bum Bam

È morto Enrico Valenti, papà di Uan e mago del Gruppo 80. Valenti aveva 71 anni ed è stato il genio dietro il famoso programma per bambini “ Bim Bum Bam “, creatore anche di Five, Four e tanti indimenticabili pupazzi della tv anni Ottanta e Novanta. Nel 1980 fonda il Gruppo 80 insieme a Kitty Perria. Quella compagnia di animazione diventò un laboratorio magico, un luogo in cui la gommapiuma prendeva forma, gli occhi finti brillavano di vera vita e le voci si trasformavano in anime capaci di entrare nel cuore di milioni di bambini. Da quel laboratorio, fra l’odore della colla e il fruscio delle stoffe, nacquero personaggi iconici: Five, la mascotte di Canale 5; Four per Rete 4; Vitamina per Caffelatte; Frittella e MicMac per Italia 7; e ovviamente lui, l’intramontabile Uan, il cane rosa mascotte di Italia 1, protagonista assoluto di Bim Bum Bam. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

