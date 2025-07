Calciomercato Milan Moretto | Difficoltà per Doué dello Strasburgo

Calciomercato Milan, capitolo terzini. Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, parla delle difficoltà per arrivare a Guéla Doué.

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

