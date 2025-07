Violazioni della privacy dai deepfake porno ai call center molesti quali sono le più diffuse in Italia

Il Garante per la protezione dei dati ha raccolto i numeri di denunce e sanzioni del 2024. Le due azioni più grandi contro OpenAI e Worldcoin, altra startup di Sam Altman. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Violazioni della privacy, dai deepfake porno ai call center molesti, quali sono le più diffuse in Italia

In questa notizia si parla di: violazioni - privacy - deepfake - porno

Google paga 1,3 miliardi al Texas per chiudere due cause su violazioni della privacy degli utenti - Google ha accettato di pagare 1,3 miliardi di dollari in un accordo preliminare raggiunto con lo Stato del Texas per le accuse di violazione della privacy dei dati degli utenti.

Violazioni della privacy, 6 miliardi di multe in 7 anni - Roma, 22 amggio 2025 – Non accennano a diminuire le chiamate moleste da call center, o le mail non desiderate, che ogni giorno intasano le caselle di posta di milioni di utenti.

La lotta di YouTube ai deepfake, puoi segnalare volti che ti somigliano; Come difenderci dai deepfake; Blog | Deepfake, un illecito che diventa violenza. Dal chatbot di Giulia Cecchettin a Telegram.