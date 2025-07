Scontro fatale tra un' auto e un tir sull' A1 il bilancio è di 3 morti e 2 feriti gravi

Drammatico incidente all'interno della galleria di base sulla A1 Direttissima, in direzione nord, nel territorio comunale di Barberino del Mugello (Firenze). Coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura con cinque persone a bordo. Pesante il bilancio: tre uomini sono deceduti, mentre una donna di 35 anni e una bambina sono rimaste ferite gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre dai distaccamenti di Barberino del Mugello e Firenze Ovest, supportati anche da un'autogru. Richiesto il supporto di un'ulteriore squadra dal comando di Bologna. I soccorritori hanno lavorato a lungo con cesoie e divaricatori per liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere della vettura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scontro fatale tra un'auto e un tir sull'A1, il bilancio è di 3 morti e 2 feriti gravi

