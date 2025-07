Addio a Enrico Valenti papà di Uan e di tutti i pupazzi Fininvest | si spegne a 71 anni

Morto a 71 anni Enrico Valenti, fondatore del Gruppo 80 e creatore di Uan, Five e Four. Il maestro dei pupazzi tv degli anni '80 e '90 ha regalato magia a milioni di bambini italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - enrico - valenti - pupazzi

Folgore Livorno, addio all'ex comandante Enrico Celentano: aveva 81 anni - La Folgore dice addio a una delle sue figure più note. A 81 anni è morto il generale di Divisione Enrico Celentano, 81 anni, ricoverato da giorni all'ospedale di Siena come riporta PalermoToday.

Enrico Papi: “Con mia moglie momenti delicati. Ho rischiato, sono stato lontano dalla tv per 7 anni” - Enrico Papi torna in tv con Sarabanda Celebrity. In un'intervista racconta la sua lunga assenza dalla tv e l'amore che da 27 anni lo lega a sua moglie Raffaella Schifino.

Intrecci narrativi, Enrico Deaglio presenta il libro "C'era una volta in italia-gli anni Settanta" - Prosegue con successo l'edizione 2025 della rassegna "Intrecci narrativi"-libri, musica e degustazioni, organizzata da "Associazione per l'arte" anche a Palermo.

E' morto Enrico Valenti, fondatore del Gruppo80 e creatore di Uan, mascotte di Bim Bum Bam oltre che ideatore e realizzatore tutti i pupazzi della tv dei ragazzi degli anni '80 e '90. Grazie per avermi cresciuto. #EnricoValenti #Uan #BimBumBam #Mediaset #T Vai su X

Addio a Enrico Valenti, il papà di Five e Uan: storica figura Mediaset. L’intervista del 2021; Addio a Enrico Valenti, papà di Uan e mago del Gruppo 80: il genio dietro Bim Bum Bam; Morto Enrico Valenti, il papà di Uan di Bim Bum Bam.

È morto Enrico Valenti, il “papà” di Uan di “Bim Bum Bam” - Valenti aveva 71 anni ed è stato il genio dietro il famoso programma per bambini “ Bim Bum Bam “, creatore anche di Five, Four e tanti ... msn.com scrive

Addio a Enrico Valenti: biografia e vita privata del papà di Uan - Il 15 luglio 2025 si è spento Enrico Valenti, una delle figure cardine dell’intrattenimento per bambini in Italia. Come scrive tag24.it