La giocatrice spagnola centra il tavolo finale del Main Event delle World Series of Poker. E' l'unica donna rimasta in gioco nel torneo più importante del mondo. Nessuno come lei da quando il poker è entrato nell'era moderna. Per trovare un'altra donna al tavolo finale del Main WSOP si deve andare indietro di 30 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leo Margets riscrive la storia (recente) del poker