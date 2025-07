Sequestrate 1.500 tarantole all’aeroporto di Colonia-Bonn | erano nascoste in scatole per dolci

Colonia, 15 luglio 2025 – Scena da film horror per gli addetti alla dogana dell’ aeroporto di Colonia-Bonn: insospettiti dall’odore, hanno aperto alcune scatole di pan di Spagna al cioccolato e al posto del dolce hanno trovato circa 1.500 piccole tarantole. Il pacco proveniva dal Vietnam e a insospettire i funzionari è stato l’odore che emanava, non propriamente in sintonia con i 7 kg di torte che avrebbe dovuto contenere. Chiuse in piccoli contenitori di plastica. "I miei colleghi in aeroporto rimangono regolarmente sorpresi dal contenuto di pacchi proibiti provenienti da tutto il mondo, ma il fatto che in questo pacco abbiano trovato circa 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sequestrate 1.500 tarantole all’aeroporto di Colonia-Bonn: erano nascoste in scatole per dolci

In questa notizia si parla di: aeroporto - colonia - tarantole - bonn

Germania: la dogana sequestra 1.500 tarantole nascoste in pacchi di biscotti all’aeroporto di Colonia-Bonn Vai su X

La dogana dell'aeroporto di Colonia-Bonn ha sequestrato 1.500 tarantole nascoste in scatole di dolci provenienti dal Vietnam; Sequestrate 1.500 tarantole all’aeroporto di Colonia-Bonn: erano nascoste in scatole per dolci; Le 1.500 tarantole nascoste tra i dolci: la scoperta horror in aeroporto.

La dogana dell’aeroporto di Colonia-Bonn ha sequestrato 1.500 tarantole nascoste in scatole di dolci provenienti dal Vietnam - 500 piccole tarantole, in gran parte morte, che erano state nascoste all’interno di scatole di dolci. Lo riporta ilpost.it

Le 1.500 tarantole nascoste tra i dolci: la scoperta horror in aeroporto - I funzionari doganali, attirati da un odore totalmente diverso da quello dei plumcake, hanno trovato nel pacco i piccoli aracnidi, chiusi in degli involucri di plastica. Riporta today.it