Incontro sulla ricostruzione post alluvione Buonguerrieri FdI | Dal governo 21 milioni di euro per Roncofreddo

Ieri sera, lunedì 14 luglio, all'agriturismo Ca' Marcella ad Ardiano nel comune di Roncofreddo, si è tenuto l'incontro organizzato da Fratelli d’Italia in merito agli interventi e ai lavori di ricostruzione pubblica post alluvione. All'evento, moderato dalla coordinatrice comunale di Fratelli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: incontro - ricostruzione - post - alluvione

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - ROMA – Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, ha incontrato questa mattina a Montecitorio il deputato ucraino Serhii Alieksieiev, co-presidente del Gruppo di Cooperazione Interparlamentare tra la Verkhovna Rada dell’Ucraina e la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

I terremoti del nostro tempo, tra ingegneria sismica e ricostruzione: un incontro con l'esperto - Le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì propongono un nuovo incontro dedicato ad approfondire alcune delle questioni calde in tema di ambiente.

Incontro con Curcio, commissario per la ricostruzione - Domani alle 11 presso la sala Bernabei a Modigliana si svolgerĂ un importante incontro, presieduto dal sindaco Jader Dardi, con il Commissario per la ricostruzione Fabrizio Curcio per presentare la situazione dei lavori di ricostruzione.

Ricostruzione post alluvione. La @RegioneER e il Comune di #Bologna valutano reclamo contro l’ordinanza del Tribunale di Bologna che dispone risarcimenti per ipotetici “danni temuti” del Ravone. Priorità resta sicurezza dei cittadini La #notizia https://reg Vai su X

Ricostruzione post alluvione. Per la MESSA IN SICUREZZA idraulica ed ecologica dello ZENA, il torrente nel bolognese gravemente colpito dalle alluvioni dei mesi scorsi, sono previsti due progetti dal valore di oltre 2,2 milioni di euro che si concluderanno Vai su Facebook

Ricostruzione post alluvione, incontro a Roncofreddo: c'è anche il sottosegretario Antonio Iannone; Ricostruzione post alluvione: incontro in Provincia con il Commissario Curcio; Ricostruzione post alluvione, il primo incontro in Regione del neo commissario Curcio con il presidente de Pascale.

Alluvione, Curcio a Rimini: "Risorse ci sono, ora servono procedure più semplici" - alluvione incontra gli amministratori locali: focus sulle semplificazioni previste dal Decreto Legge 65 ... Come scrive altarimini.it

Ricostruzione post alluvione: nuove procedure e tempi, ma stesse risposte incerte - Il Commissario Curcio in Provincia spiega le modifiche del Governo, Croatti (M5S) attacca: "Chi ha perso tutto vive ancora nell'incertezza" ... Si legge su riminiduepuntozero.it