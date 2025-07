Spotify Damiano David è il più ascoltato all’estero

Stando ad un primo bilancio semestrale, Damiano David è l'artista italiano più ascoltato all'estero, seguono Gabry Ponte e Lucio Corsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spotify, Damiano David è il più ascoltato all’estero

Il video virale di Damiano David che balla fuori casa in mutande e ciabatte - È diventato ormai virale il video in cui Damiano David si “esibisce” in un balletto in felpa, ciabatte e boxer fuori casa.

La rinascita artistica di Damiano David con 'Funny Little Fears' - Il cantante dei Maneskin racconta la sua evoluzione personale e musicale. Leggi tutto Damiano David: il viaggio emotivo del suo primo album da solista su Donne Magazine.

Damiano David: da basket a Maneskin, solista di successo e nuove relazioni - Nato a Roma nel 1999 da genitori legati al mondo dell’aviazione, Damiano David ha avuto sin dalla tenera età l’opportunità di conoscere il mondo grazie ai continui spostamenti legati al lavoro dei suoi assistenti di volo, Daniele David e Rossella Sconamiglio.

