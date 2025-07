Oncologia di Oderzo | il primario Stefano Lamon vinto dal male a 64 anni

L’Ulss 2 partecipa con grande dolore e profonda commozione al lutto per la scomparsa del primario dottor Stefano Lamon, stimatissimo professionista e collaboratore dell’Azienda da quasi trent’anni. Il dottor Lamon si è spento oggi, 15 luglio, dopo aver affrontato con coraggio, riservatezza e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

