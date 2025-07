Auto si blocca in galleria sull' A1 a Barberino un camion la travolge | 3 morti ferite una donna e una bambina Coda di 7 chilometri

Circolazione completamente bloccata. Chi è diretto verso Bologna deve uscire a Firenzuola, percorrere la Ss 65, e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. L'auto, una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano i tre uomini morti, la donna e la bimba ferite si sarebbe fermata all'improvviso sulla corsia di marcia e il camion non è riuscita ad evitarla. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Auto si blocca in galleria sull'A1 a Barberino, un camion la travolge: 3 morti, ferite una donna e una bambina. Coda di 7 chilometri

In questa notizia si parla di: auto - blocca - galleria - barberino

Auto in divieto di sosta blocca il bus in piazza dei Signori, traffico in tilt - Un'auto lasciata in divieto di sosta da una 67enne trevigiana, all'inizio di via Indipendenza, fuori dagli stalli, ha mandato letteralmente in tilt il traffico del centro storico di Treviso, con la coda di mezzi almeno fino a via Roma.

Auto si blocca sull’autostrada e scatena il caos: un incidente da brividi (VIDEO) - Mercoledì 30 aprile 2025, un drammatico incidente ha sconvolto l’interstatale 71 a Columbus, Ohio. Le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento in cui un’auto ha frenato improvvisamente in mezzo alla strada, provocando un tamponamento a catena.

Auto in sosta selvaggia blocca via Pola, lunga fila e concerto di clacson - Un'auto in sosta selvaggia ha bloccato il traffico in via Pola. Due bus dell'Atm sono rimasti fermi visto che il veicolo occupa parte della carreggiata e non permette ai mezzi di proseguire la marcia.

Incidente mortale in A1 tra Firenzuola e Badia: camion tampona un’auto e blocca il traffico verso Bologna; Autostrada A1: Barberino - Calenzano a 4 corsie entro gennaio 2027.

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. lanazione.it scrive

Autostrada A1: incidente in galleria tra un mezzo pesante e un’auto, tratto chiuso - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Lo riporta msn.com