S orrisi, passi di danza, palloni tra le mani. In quel video, cancellato in fretta, c’era un frammento di libertĂ : l e giocatrici della nazionale femminile di basket iraniana che ballano. Un gesto semplice, ma non per la Repubblica Islamica, che ne ha imposto la rimozione alle piattaforme social dell’Asia Cup e alla FIBA, Federazione Internazionale di Basket. La motivazione ufficiale dell’Iran è stata chiara: «Danza non in linea con la religione». Il filmato è rimasto online solo poche ore, ma il suo eco continua, diventando simbolo di una resistenza femminile che non può essere silenziata con un clic. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La gioia delle atlete iraniane è durata solo qualche ora: il regime ha chiesto e ottenuto la rimozione del video