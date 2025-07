Stefania Nobile e Davide Lacerenza vogliono risarcire con bottiglie di champagne

Risarcimenti con bottiglie di champagne, pregiate ed esclusive. È la proposta arrivata da parte della difesa di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, e l'ex compagno Davide Lacerenza. La coppia è stata arrestata il 4 marzo nell'inchiesta milanese, coordinata dalla pm Francesca Crupi condotta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: stefania - nobile - davide - lacerenza

Caso Gintoneria, Stefania Nobile voleva il TSO per Davide Lacerenza: “Dipendenza pericolosa, temeva dilapidasse tutto” - La richiesta prima di sapere dell’indagine. Prima ancora di sapere di essere indagata, Stefania Nobile avrebbe contattato il suo avvocato, Liborio Cataliotti, per valutare la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) o un amministratore di sostegno a Davide Lacerenza.

Caso Gintoneria, l’avvocato di Stefania Nobile: “Lei mi contattò per far fare un Tso a Lacerenza” - L'avvocato di Stefania Nobile e Davide Lacerenza ha raccontato di essere stato contattato dalla figlia di Wanna Marchi, che gli avrebbe chiesto la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio a Lacerenza per la sua dipendenza dalle droghe.

Stefania Nobile voleva il Tso per Davide Lacerenza, la paura della figlia di Wanna Marchi: il «demone della droga» e gli incassi della Gintoneria a rischio - Con il giro di affari della Gintoneria di Milano intorno a droga e prostituzione, Stefania Nobile non c’entra nulla: sarebbe solo colpa del «demone» che si era impossessato di Davide Lacerenza, la droga.

Stefania Nobile fuori, Davide Lacerenza no: il giudice libera la figlia di Wanna Marchi. Caso Gintoneria: perché il suo ex resta ai domiciliari; Patteggiamento Nobile-Lacerenza: chiesti sconti di pena e risarcimento con alcolici; Nobile-Lacerenza vogliono patteggiare,'risarciamo con champagne'.

Nobile-Lacerenza vogliono patteggiare,'risarciamo con champagne' - Hanno chiesto di patteggiare, con il via libera della Procura di Milano, mettendo anche a disposizione come risarcimenti decine di bottiglie di alcolici pregiati del valore di diverse centinaia di mig ... Scrive ansa.it

Inchiesta sulla Gintoneria, Lacerenza e Nobile chiedono di patteggiare - I protagonisti del locale dov’è stato scoperchiato un giro di droga e prostituzione cercano la strada dell’accordo: 4 anni e 8 mesi per lui, 3 anni per lei ... Lo riporta milano.repubblica.it