Ancora fiamme sulla collina tra Castro e Marittima Torna in azione il Canadair

CASTRO MARINA - Emergenza senza fine nel Salento per il propagarsi degli incendi nelle zone di pregio e nelle aree boschive a ridosso del litorale adriatico. Da circa tre d’ore le raffiche di vento stanno alimentando un nuovo vasto rogo sulla collina di Castro Marina, nella zona a nord della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

