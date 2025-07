Replica La forza di una donna in streaming puntata del 15 luglio | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 luglio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna la polizia arriva nella casa di Bahar e la perquisisce, dopo una segnalazione. Si cerca della droga, e sembra che la donna non ne sappia nulla. I bambini intanto sono disperati e cercano aiuto nell’abbraccio di Arif, mentre la malattia di Bahar avanza. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La forza di una donna in streaming, puntata del 15 luglio | Video Mediaset

