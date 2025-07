Kevin Anghele muore a 23 anni in un incidente a Motta di Livenza per evitare il controllo dei carabinieri

È morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi Kevin Anghele, 23 anni, originario di Motta di Livenza (Treviso) e residente da tempo a Pordenone. Il ragazzo ha perso la vita nelle prime ore di martedì 15 luglio, a seguito di un violento schianto in auto avvenuto lungo via Corrado Gini, in località San Giovanni, nei pressi del ristorante "Gallo Matto". Il giovane stava cercando di sfuggire a un controllo dei carabinieri quando ha perso il controllo della sua Alfa Romeo, finendo la corsa contro due platani a bordo carreggiata. L'impatto è stato devastante: la vettura si è praticamente spezzata in due. La dinamica dell'incidente: una fuga senza inseguimento.

