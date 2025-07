sabato 19 luglio a jesi tosca e fvg orchestra in cartoon night

Cantante, attrice, eclettica artista con un’innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione, Tosca è la protagonista, insieme alla potenza sinfonica della FVG Orchestra, per l’occasione diretta da Marco Attura, di una serata magica in Piazza Federico II a Jesi, sabato 19 luglio ore 21, per il XXV Festival Pergolesi Spontini in collaborazione con Mittelfest. In programma suite orchestrali e alcune delle piĂą celebri canzoni tratte dai piĂą bei film d’animazione da Disney a Pixar, da Dreamworks a Studio Ghibli, negli arrangiamenti di Marco Attura e di Gianluca Piombo. “Cartoon night” è un concerto per tutti, che trasporta grandi e bambini nelle armonie di una delle maggiori orchestre sinfoniche nazionali e di una vera fuoriclasse della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

