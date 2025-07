Il sistema abitativo di Final Fantasy XIV si trova in una situazione di crisi persistente, senza prospettive di soluzione definitiva. Dal suo debutto nel dicembre 2013 con la Patch 2.1, il gioco ha visto un costante aumento delle aree residenziali, ma il problema della disponibilità e dell’accesso alle case rimane centrale nell’esperienza dei giocatori. la condizione attuale dell’abitazione in final fantasy xiv. difficoltà di accesso e gestione delle proprietà . Il processo per ottenere una casa in FFXIV si basa su un sistema di lotterie, non è possibile fare offerte dirette sui lotti disponibili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - FFXIV si prepara a un futuro senza soluzioni per la casa