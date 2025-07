Striscione ‘per Claris Riccardo’ davanti ministero Giustizia notata donna fuggire

(Adnkronos) – Uno striscione con la scritta "giustizia per Claris Riccardo" è stato affisso da una donna davanti al ministero della Giustizia in via Arenula. A segnalarlo ai poliziotti intervenuti sul posto, sono stati gli agenti della Penitenziaria impegnati in un servizio di vigilanza. I fatti, apprende l'Adnkronos, pochi minuti prima dell'una della notte scorsa. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: striscione - claris - riccardo - giustizia

Striscione 'per Claris Riccardo' davanti ministero Giustizia, notata donna fuggire; Striscione 'per Claris Riccardo' davanti ministero Giustizia, notata donna fuggire; La lettera della sorella di Riccardo Claris, assassinato a Bergamo: «Ucciso da una società malata. Chiediamo giustizia come umani».

Striscione 'per Claris Riccardo' davanti ministero Giustizia, notata donna fuggire - Uno striscione con la scritta 'giustizia per Claris Riccardo' è stato affisso da una donna davanti al ministero della Giustizia in via Arenula. Lo riporta msn.com

La sorella di Riccardo Claris: 'Siamo tutti sconvolti, chiediamo giustizia' - Lo scrive in una lettera Barbara Claris, sorella di Riccardo, il 26enne assassinato sabato notte a Bergamo in una lite tra tifosi di ... Segnala ansa.it