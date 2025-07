Anche chi è al 41 bis ha diritto agli affetti | lo stabilisce la Cassazione

La Suprema Corte apre alla possibilità di incontri sentimentali anche in regime di carcere duro. Anche i detenuti sottoposti al regime del 41 bis possono coltivare legami affettivi. È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, che ha sancito il diritto di un boss mafioso a incontrare la donna con cui aveva mantenuto una lunga relazione epistolare durante la detenzione. Il caso riguarda Davide Emmanuello, esponente di spicco di Cosa Nostra detenuto nel carcere di Sassari. I giudici hanno confermato la decisione del tribunale di sorveglianza, respingendo il ricorso presentato dal Ministero della Giustizia contro l'autorizzazione concessa per il colloquio visivo con la donna.

Diritto alla disconnessione, novità dal disegno di legge in Senato; Affettività in carcere: dalla sentenza della Corte Costituzionale alla difficile realtà applicativa; Malattie rare, quali ausili e prestazioni garantiti dai nuovi LEA?.

Avvocati, nasce la commissione per il “Diritto agli affetti” - Prima convocazione e riunione organizzativa della nel Commissione “Diritto degli affetti”, istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Scrive ilmattino.it

È tempo di dare ai carcerati gli affetti che gli spettano - In Italia non c'è una norma unica per gestire i permessi ai detenuti in modo da assicurare a loro il diritto agli affetti ed all'intimità previsti dalla Costituzione sabato 24 maggio 2025 X ... Come scrive panorama.it