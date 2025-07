Gaza Della Valle M5S | L’Ue complice del genocidio per l’ennesima volta il Consiglio Affari Esteri resta inerte

“Il Consiglio Affari Esteri si è chiuso ancora una volta con un nulla di fatto che fa spallucce davanti al genocidio in corso a Gaza”. Con queste parole l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Danilo Della Valle, ha duramente criticato l’esito dell’ultima riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea, accusando l’Ue di complicitĂ nell’inerzia politica rispetto alla crisi in Medio Oriente. Della Valle, in una nota ufficiale, ha puntato il dito contro il mancato accordo su misure concrete nei confronti del governo israeliano: “Il mancato accordo sulle sanzioni e sulla sospensione dell’accordo di associazione è un atto di complicitĂ degli orrendi crimini commessi dall’esercito e dal governo israeliano”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gaza, Della Valle (M5S): “L’Ue complice del genocidio, per l’ennesima volta il Consiglio Affari Esteri resta inerte”

Martedì 17 giugno il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha chiesto un embargo sulle armi di Israele finché sarà in corso il genocidio a Gaza e ha sollecitato la ripresa dei colloqui sul programma nucleare iraniano. Intervenendo su Bloomberg Vai su Facebook

