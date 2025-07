Ute Lemper a San Vito l’erede di Marlene Dietrich

Sarà un'estate di stelle quella che si prepara per l’Accademia Musicale Naonis di Pordenone, che tra luglio e settembre ha incasellato una serie di concerti dedicati a importanti progetti musicali, che la vedranno accanto ad alcuni tra i più scintillanti nomi del panorama nazionale e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: lemper - vito - erede - marlene

Ute Lemper ricorda la Dietrich in ““Rendez-vous with Marlene” - La regina del cabaret Ute Lemper torna esibirsi sul palcoscenico del Parco della Musica (Sala Santa Cecilia lunedì 4 febbraio, ore 21) in un recital interamente dedicato a rievocare, ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ute Lemper: «Così Marlene Dietrich mi svelò i suoi tormenti» - Ute Lemper: «Così Marlene Dietrich mi svelò i suoi tormenti» L’attrice e cantante tedesca prepara uno spettacolo sull’icona del cinema del 900: «Era delusa dai tedeschi e dalla figlia. Secondo corriere.it