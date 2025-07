Riccardo Claris striscione per il tifoso ucciso rimosso in 30 secondi | Omicidio che si preferisce tenere nell’ombra

Roma – Una donna ha affisso uno striscione con la scritta “giustizia per Claris Riccardo” davanti al ministero della Giustizia in via Arenula, a Roma, nella notte tra lunedì e martedì, in riferimento al ragazzo di 26 anni ucciso nella notte tra il 3 e il 4 maggio. L’omicidio è avvenuto a pochi passi dal Gewiss Stadium, dopo una lite nata per rivalità calcistiche tra Atalanta e Inter. L’episodio dello striscione è avvenuto pochi minuti prima dell’una di notte, quando gli agenti della Polizia Penitenziaria impegnati in un servizio di vigilanza hanno segnalato la presenza della donna ai poliziotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Riccardo Claris, striscione per il tifoso ucciso rimosso in 30 secondi: “Omicidio che si preferisce tenere nell’ombra”

In questa notizia si parla di: riccardo - claris - striscione - ucciso

Omicidio di Riccardo Claris, il 19enne arrestato resta in carcere: “Sono stato io. Lui mi inseguiva con una catena” - Il gip ha convalidato l'arresto di Jacopo De Simone, il 19enne che nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio a Bergamo avrebbe ucciso con una coltellata alla schiena il 26enne Riccardo Claris.

Riccardo Claris, venerdì i funerali del 26enne ucciso dopo la lite tra tifosi. De Simone resta in carcere: ha colpito per vendetta - Bergamo – Il gip di Bergamo Maria Beatrice Parati ha sciolto la riserva e convalidato l'arresto di Jacopo De Simone, disponendo che rimanga in carcere.

Jacopo De Simone, il killer di Riccardo Claris è il fratellastro dell'assassino di Luciano Muttoni: i due omicidi a distanza di due mesi - Jacopo De Simone, il 19enne reo confesso dell'omicidio di Riccardo Claris, è il fratellastro di Carmine Francesco, il 24enne arrestato lo scorso 10 marzo per aver ucciso il 57enne Luciano Muttoni nella sua villetta di Valbrembo (provincia di Bergamo), che affittava ai turisti per arrotondare.

Riccardo Claris, striscione per il tifoso ucciso rimosso in 30 secondi: “Omicidio che si preferisce tenere nell’ombra”; Striscione ‘per Claris Riccardo’ davanti ministero Giustizia, notata donna fuggire; Riccardo Claris accoltellato a Bergamo, lo striscione di minacce: «È ora di tornare, accogliete il vostro destino».

Riccardo Claris, striscione per il tifoso ucciso rimosso in 30 secondi: “Omicidio che si preferisce tenere nell’ombra” - La sorella: “Quando sei morto sono corsa dalla nonna per dirglielo prima che lo sentisse in televisione. Da ilgiorno.it

Striscione 'per Claris Riccardo' davanti ministero Giustizia, notata donna fuggire - Uno striscione con la scritta 'giustizia per Claris Riccardo' è stato affisso da una donna davanti al ministero della Giustizia in via Arenula. Scrive msn.com