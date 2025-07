Trump punta tutto su IA e Energia Pronto un piano da 70 miliardi per la Pennsylvania

“Non c’è miglior posto della Pennsylvania per guidare la nuova rivoluzione energetica, tecnologica e dell’AI”. In qualche modo, il senatore repubblicano Dave McCormick aveva giĂ anticipato quanto poi riferito da Axios. Ci sarĂ anche lui al fianco di Donald Trump quando il presidente americano annuncerĂ un maxi investimento da 70 miliardi di dollari nello Stato per finanziare progetti in ambito dell’Intelligenza Artificiale e dell’energia. VerrĂ notificato al paese dal palco dell’Energy and Innovation Summit, di scena al Carnegie Mellon University di Pittsburg, durante cui prenderĂ parola anche lo stesso McCormick. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trump punta tutto su IA e Energia. Pronto un piano da 70 miliardi per la Pennsylvania

In questa notizia si parla di: trump - energia - miliardi - pennsylvania

Greenpeace Italia contro intesa Meloni-Trump su energia - Greenpeace Italia è entrata in azione nelle acque al largo di Ravenna per chiedere al governo italiano di fermare gli investimenti sul gas fossile, fra le cause principali del riscaldamento globale.

Greenpeace, protesta contro l'intesa Meloni-Trump su energia - Greenpeace ha protestato nel Mar Adriatico contro l’accordo Meloni-Trump sul gas fossile. Gli attivisti hanno esposto uno striscione sulla nave rigassificatrice BW Singapore vicino a Ravenna, denunciando la continua dipendenza italiana dal gas e il mancato impegno per la transizione energetica

L’Agenzia per l’energia atomica: “In pochi mesi l’Iran può tornare a produrre uranio arricchito”. Trump: “Erano vicini alla bomba” - L’ Iran era “a poche settimane dalla bomba atomica”. Il presidente americano Donald Trump lo ribadisce ancora una volta in un’intervista all’emittente conservatrice Fox News, tornando ad agitare lo spettro di una minaccia atomica imminente da parte di Teheran per giustificare i raid statunitensi contro i siti di Fordow, Natanz e Isfahan.

14 luglio 2025, Stati Uniti BLOOMBERG: TRUMP ANNUNCERĂ€ 70 MILIARDI DI DOLLARI PER LO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE "Trump annuncerĂ un investimento da 70 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale e nell'energia in Pennsylv Vai su X

Mentre Trump blinda i confini coi dazi, punta tutto sull'AI a stelle e strisce. Cosa sappiamo sul piano da 70 miliardi di dollari su tech ed energia; CoreWeave si impegna a investire 6 miliardi di dollari nel centro dati della Pennsylvania in seguito alla spinta di Trump sull'AI; Trump annuncerĂ investimenti per 70 miliardi di dollari in IA ed energia.

Google scommette su IA e energia pulita... in Pennsylvania nuovi data center alimentati da energia idroelettrica - Google ha annunciato martedì un investimento colossale da 25 miliardi di dollari in data center e infrastrutture per l'intelligenza artificiale (IA) in Pennsylvania e negli Stati limitrofi. Segnala fai.informazione.it

Trump annuncerà investimenti per 70 miliardi di dollari in IA ed energia - Il Presidente Donald Trump annuncerà martedì in Pennsylvania investimenti per 70 miliardi di dollari in intelligenza artificiale ed energia, come parte degli sforzi della Casa Bianca ... Si legge su it.investing.com