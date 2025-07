Giovedì scorso, in un supermercato alla periferia di Gerusalemme, in Cisgiordania, l’agente di sicurezza civile israeliano Shalev Zvuluny è stato ucciso a coltellate e colpi d’arma da fuoco da due uomini arrivati in auto rubata. Erano entrambi membri della polizia dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP ). L’episodio come ricorda il Wall Street Journal, ignorato in gran parte dalla stampa internazionale, ha suscitato sgomento ma anche un senso di déjà vu tra gli analisti. Non si tratta infatti di un caso isolato. Secondo un’inchiesta condotta da Palestinian Media Watch, centro di ricerca con sede in Israele, l ’ANP non solo tollera la violenza armata, ma la finanzia apertamente e la incoraggia simbolicamente attraverso le sue istituzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Martiri in divisa: come l’Autorità Palestinese finanzia e celebra il terrorismo, anche con fondi esteri