Gli spagnoli stanno cambiando molto con l'arrivo di Xabi Alonso e il futuro dell'ex Milan ritorna ad essere in forte bilico: ecco i dettagli L'avventura di Brahim Diaz al Real Madrid potrebbe essere agli sgoccioli. Secondo le informazioni di AS, il marocchino sarebbe stato scalzato nelle gerarchie da Arda Guler ed ora una sua conferma alla corte di Xabi Alonso è davvero molto complicata. L'ex Milan vorrebbe giocarsi le sue carte con i Blancos, ma sicuramente il fatto di non avere tanto spazio rende il tutto molto più complicato e un suo trasferimento durante il calciomercato estivo è da tenere in considerazione.

Guler sblocca Diaz, via libera al ritorno in Serie A