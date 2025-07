Biglietti Napoli-Girona | prezzi e modalità di vendita

Sabato 9 agosto alle ore 19.00 si disputer√† allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro l'amichevole tra il Napoli e il Girona. I biglietti per assistere al match saranno in vendita a partire da mercoled√¨ 23 luglio alle ore 12:00 su Ticketone. Questi i prezzi dei tagliandi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Disagi per i biglietti di Parma-Napoli: tante ricevitorie hanno chiuso prima o non vendevano i biglietti (CorMezz) - Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno scrive di pesanti polemiche e diversi disagi sperimentati dai tifosi del Napoli ieri in coda davanti alle ricevitorie per acquistare un biglietto per Parma-Napoli.

Napoli-Genoa sold out: biglietti polverizzati in pochi minuti - Nel giro di pochi minuti sono stati polverizzati i biglietti validi per il match di serie A tra Napoli e Genoa.

Napoli-Genoa: partita la caccia ai biglietti oggi a mezzogiorno - Napoli-Genoa: partita la caccia ai biglietti oggi a mezzogiorno SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 30 Aprile 2025 saranno in vendita i biglietti … L'articolo Napoli-Genoa: partita la caccia ai biglietti oggi a mezzogiorno proviene da ForzAzzurri.

