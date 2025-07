Finto provino a Uomini e Donne | due donne a processo per truffa da 5.100 euro

Aveva sognato di salire sul trono del popolare programma Uomini e Donne, ma si è ritrovato vittima di una truffa ben orchestrata. Due donne, una di 66 anni originaria di Terni e una 71enne toscana, sono attualmente a processo davanti al Tribunale di Perugia per aver estorto a un giovane la somma complessiva di 5.100 euro, in cambio della falsa promessa di una partecipazione televisiva. Una truffa ben congegnata: tre viaggi inutili a Roma e 5.000 euro in contanti. Il giovane, la cui identità non è stata resa nota, sarebbe stato contattato ripetutamente dalle due imputate, che si spacciavano per autrici del programma condotto da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Finto provino a Uomini e Donne: due donne a processo per truffa da 5.100 euro

In questa notizia si parla di: donne - uomini - processo - truffa

