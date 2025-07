Garlasco il Dna di ignoto 3 e la contaminazione della garza | cosa sappiamo

Nuovo risultato sul fronte dell'incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Sono tre su cinque i risultati 'utili' sul fronte della garza che è stata usata nella bocca della ventiseienne per raccogliere il suo materiale genetico da confrontare con le tracce dell'omicidio del 13 agosto 2007. E anche la replica sulla terza 'traccia' ha restituito un presunto inquinamento. Di questa ripetizione ne dà conto la mail della genetista Denise Albani - scelta dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli - inviata nella tarda mattinata ai consulenti del nuovo indagato Andrea Sempio, del condannato Alberto Stasi e della famiglia della vittima.

Garlasco, alla ricerca di “Ignoto 3”: al setaccio gli amici di Andrea Sempio. Il giallo della garza non analizzata. «Al tempo si cercò liquido seminale» - Si chiama profilo biologico Y947, il tracciato numero 1300-2-335283-114472, che individua la presenza di una terza persona sula scena del delitto di Garlasco.

Ignoto 3, l’ultimo mistero di Garlasco: il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto. "Firma del killer”. “No, garza contaminata” - Garlasco (Pavia), 14 luglio 2025 - Tutto confermato, soprattutto le differenze nelle interpretazioni, diametralmente opposte: "Nessuno dice che è contaminazione ", anzi no, "è da contaminazione".

Garlasco, Lovati non ha dubbi sul dna ignoto in bocca a Chiara Poggi: "Garza contaminata, siamo fuori strada" - Delitto di Garlasco, Dna “ignoto” nella bocca di Chiara Poggi: per l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati si è "fuori strada"

Garlasco, "ignoto 3" e la contaminazione della garza: cosa sappiamo - Nuovo risultato sul fronte dell'incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Si legge su iltempo.it

Garlasco, il Dna Ignoto 3 sarà confrontato con 30 profili: verifiche anche su chi riesumò il corpo di Chiara Poggi. Gli esiti finali sulla garza - Nel nuovo filone d’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nel 2007, si fa sempre più concreta l’ipotesi che il Dna maschile rilevato nel ... Secondo msn.com