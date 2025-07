Frey a La Tripletta | Inter Sommer deve restare E Calhanoglu

Durante la nuova puntata de La Tripletta abbiamo ospitato il portiere ex Inter Sebastian Frey (guarda qui l'episodio integrale) che ha parlato del mercato nerazzurro. Da Sommer a Calhanoglu, il francese la pensa così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frey a La Tripletta: "Inter, Sommer deve restare. E Calhanoglu..."

In questa notizia si parla di: frey - tripletta - inter - sommer

L'ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey, ha parlato a TvPlay di diversi argomenti, soffermandosi anche sull'ultima prestazione di

Mi ha sempre dato tranquillità, serenità nel modo di stare in porta, di parare.