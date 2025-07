Quattro operazioni in uscita per il Cesena Pieraccini ritrova Toscano Giovannini al Forlì

Il Cesena ufficializza tre uscite in prestito e una a titolo definitivo¬†che riguardano i propri giovani, il movimento pi√Ļ importante riguarda il difensore Simone Pieraccini ceduto in prestito con diritto di opzione al Catania dove ritrova come allenatore Domenico Toscano. Il prodotto del vivaio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: cesena - pieraccini - ritrova - toscano

Doppiette di Pieraccini e Calò, il Cesena chiude la stagione con un 8-0 al Forlimpopoli in amichevole - Si chiude allo stadio 'Filippi' di Forlimpopoli la stagione del Cesena, nel pomeriggio di giovedì i bianconeri hanno affrontato la formazione locale del Forlimpopoli che milita nel campionato di Promozione, il risultato finale è stato 8-0 per il Cavalluccio.

Chi è Simone Pieraccini, nuovo difensore del Catania; QUI CATANIA: Rolfini e Pieraccini pronti per aggregarsi ai compagni; Chi è Daniele Donnarumma, il nuovo acquisto del Catania.

Quattro operazioni in uscita per il Cesena, Pieraccini ritrova Toscano. Giovannini al Forlì - il movimento più importante riguarda il difensore Simone Pieraccini ceduto in prestito con diritto di opzione al Catania dove ritrova come allenatore Domenico ... cesenatoday.it scrive

Catania, Simone Pieraccini è ufficialmente un nuovo calciatore rossazzurro - Nato a Ravenna il 10 marzo 2004, il difensore è cresciuto calcisticamente nella società bianconera, con la quale ha conquistato una promozione in Serie B agli ordini di mister Toscano ... Scrive cataniatoday.it