Incidente sul Gargano | violento impatto tra due auto all' uscita delle gallerie ci sono tre feriti

È di tre feriti, uno dei quali in 'codice rosso', il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sul Gargano. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due autovetture lungo la SP 53, in località 'Mattinatella', all'uscita delle gallerie.