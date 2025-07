Minaccia di morte la ex per l' affidamento delle figlie e aggredisce la polizia | arrestato

Foligno, 15 luglio 2025 - Prima ha minacciato la ex moglie con un coltello, poi quando è arrivata la polizia ha puntato la lama anche contro gli agenti. Lunedì notte, la polizia di Foligno è intervenuta in un’abitazione della città allertata dalla richiesta di aiuto di una donna. L'uomo, libanese di 33 anni è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. È stata l’ex moglie a richiedere l’intervento della polizia, allarmata dalle minacce del marito che, per motivi legati alla gestione congiunta delle figlie, che si trovavano a casa del padre, l’aveva minacciata di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia di morte la ex per l'affidamento delle figlie e aggredisce la polizia: arrestato

