Fondi una tartaruga Caretta Caretta depone 78 uova al Miami Beach

Fondi, 15 luglio 2025 – Anche quest’anno il litorale di Fondi è stato scelto d a una tartaruga Caretta Caretta per una nidificata che si prospetta piuttosto importante. A individuare le tracce, all’alba di questa mattina, la volontaria di Tartalazio Giorgia che stava pattugliando il litorale in localitĂ Borgo Sant’Antonio. In questo periodo cruciale per la nidificazione e per la sopravvivenza della specie, gli esperti della rete regionale del Lazio per il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine sono infatti sempre in allerta con ispezioni quotidiane e costanti dell’arenile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it