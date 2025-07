Zibido San Giacomo la storica Zaf chiude | scattano presidio e sciopero

Milano, 15 luglio 2025 – La Zaf di  Zibido San Giacomo, nel Milanese, chiude e lascia a casa 50 dipendenti. La storica azienda con oltre 70 anni di attivitĂ da sempre proprietĂ della famiglia Zentile, ha avviato, “senza alcun preavviso, una procedura di cassa integrazione straordinaria per cessazione d'attività ”. Lo ha reso noto la Fiom Cgil. La fabbrica, che occupa 50 dipendenti, produce scaffalature metalliche per grandi magazzini. "Negli ultimi anni - si legge in una nota - ha visto un calo degli ordinativi e il susseguirsi di amministratori mentre quello di cui non c'è stata traccia sono stati gli investimenti indispensabili per la continuitĂ produttiva”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

