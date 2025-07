Palermo il sindaco Lagalla | I fischi? Segno di democrazia vanno rispettati

Un messaggio di apertura e dialogo dopo il Festino di Santa Rosalia. Palermo, 15 luglio. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, interviene all'indomani del Festino di Santa Rosalia, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 300 mila persone, affrontando con serenità i fischi ricevuti durante l'evento. "I fischi sono espressione democratica". « I fischi che ho ricevuto devono essere rispettati, perché rappresentano la libera e democratica espressione che questa città custodisce con orgoglio», ha dichiarato il primo cittadino. « Mi spingono a rafforzare il confronto con Palermo, per offrire risposte serie, trasparenti e nuove, come quelle già fornite nei primi tre anni del mio mandato, frutto di un lavoro quotidiano e instancabile».

In questa notizia si parla di: palermo - sindaco - lagalla - fischi

