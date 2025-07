mondiali 2026 da settembre la prima fase della vendita dei biglietti

La Fifa ha annunciato oggi che il periodo di presentazione delle iscrizioni per la prima estrazione dei biglietti per i Mondiali 2026 si aprirĂ mercoledì 10 settembre 2025. I tifosi sono invitati a visitare FIFA.comtickets oggi stesso per registrare il loro interesse e creare un ID Fifa. Infantino: “Cresce entusiasmo per Coppa del Mondo”. “Dopo l’incredibile successo della Coppa del Mondo per Club Fifa negli Stati Uniti, l’entusiasmo per la Coppa del Mondo Fifa 26 sta raggiungendo nuove vette”, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. “Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al mondo in Nord America, poichĂ© Canada, Messico e Stati Uniti ospiteranno quello che sarĂ il piĂą grande evento sportivo di sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

