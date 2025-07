Da Cortona a Udine in bici per l' unico live estivo Jovanotti | Monto in sella e ci provo

"Cercherò di farcela e arrivare sotto al palco in sella alla mia bici". Jovanotti non scherza e, sui social annuncia l'impresa epica che vorrebbe tentare in vista dell'ultimo live dalla stagione. Da Cortona a Tarvisio (Udine) in bicicletta per poi salire sul main stage del No Border Festival e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

cortona - udine - bici - jovanotti

