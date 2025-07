De Bruyne | dal paradiso della City Football Academy a Castel Volturno ma vuoi mettere Posillipo e il Vesuvio?

Ho visto le foto di Kevin De Bruyne al Centro Tecnico di Castel Volturno. Maglia di allenamento sulle spalle, sorrisi di rito, palestra, campi e la “dura” vita del giocatore di pallone. Quello che stacca contratti multimilionari per la sua bravura. Fino a ieri si allenava al City Football Academy, il centro tecnico del Manchester City. Si trova all’interno dell’Etihad Campus, un complesso che comprende anche lo stadio Etihad. La City Football Academy è una struttura all’avanguardia dove si allenano sia la prima squadra maschile che femminile, oltre alle squadre giovanili. Il campo di allenamento di De Bruyne a Manchester. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne: dal paradiso della City Football Academy a Castel Volturno, ma vuoi mettere Posillipo e il Vesuvio?

In questa notizia si parla di: bruyne - city - football - academy

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

Reijnders andrà al Manchester City al posto di De Bruyne? - Tijjani Reijnders sarà il sostituto di Kevin De Bruyne al Manchester City? Secondo quanto raccolto da TMW, l’olandese del Milan è tra i primi nomi che piacciono a Pep Guardiola per il dopo, De Bruyne.

Kevin de Bruyne porta il Manchester City in vantaggio dopo che i lupi dominano le prime fasi - 2025-05-02 21:46:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Kevin de Bruyne ha segnato la sua penultima partita all’Etihad come giocatore di Manchester City con l’obiettivo di apertura mentre la squadra di Pep Guardiola ha cavalcato la fortuna per guidare i lupi.

Il Manchester City celebra De Bruyne con mosaico e nome a strada; City, scatto Champions: 3-1 al Bournemouth nell'ultima di De Bruyne all'Etihad; Clamoroso dall'Inghilterra: De Bruyne potrebbe andare al Palermo. Che cosa c'è di vero?.

Il Manchester City celebra De Bruyne con mosaico e nome alla strada ... - Il Manchester City ha reso omaggio permanente a Kevin De Bruyne 'svelando' un mosaico e dedicando una strada dell'accademia. tuttomercatoweb.com scrive

Il Manchester City celebra De Bruyne con mosaico e nome a strada - Il Manchester City ha reso omaggio permanente a Kevin De Bruyne 'svelando' un mosaico e dedicando una strada dell'accademia del club al centrocampista belga che a giugno lascerà il club. Lo riporta ansa.it