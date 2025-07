Rampelli | Ottima la diminuzione del debito pubblico avanti così

ROMA – “Dai dati della Banca d’Italia si rileva una diminuzione del debito pubblico di 10 miliardi: è la conferma dell’ottimo lavoro del Governo Meloni. Il debito pubblico, un mostro lasciato a ingigantirsi a causa di politiche demagogiche e dannose, tra le quali di recente il folle ‘superbonus’ e il reddito di cittadinanza, sembrava destinato a crescere per sempre, anche a causa del peso degli interessi passivi. Non è più così. Il debito può essere sconfitto, a patto che ci sia un governo capace, stabile e responsabile. È una sfida lunga e impegnativa che sosterremo fino alla fine, creando quella ricchezza che è unica soluzione per erodere gradualmente deficit e debito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

