dal golfo al mediterraneo come prosegue il dialogo tra italia e bahrein

Medio Oriente e Golfo Persico sono legati a doppia mandata, non solo dalla contingenza di rapporti e alleanze ma anche da una progettualitĂ che ha il suo punto di caduta nel Mar Mediterraneo. Anche di questo hanno discusso a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Re del Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, in Italia in visita privata. Se da un lato sul tavolo ci sono, gioco forza, gli sforzi comuni per giungere a un cessate il fuoco a Gaza, dall’altro non possono passare in secondo piano alcune questioni che attengono la geopolitica e il posizionamento del governo italiano rispetto allo stesso Barhein, recentemente eletto quale membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mandato 2026-28. 🔗 Leggi su Formiche.net

