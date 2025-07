In fuga dai Cc perde controllo dell’auto e si schianta | morto 23enne

I militari hanno recuperato vari panetti di hashish dispersi sull'asfalto e probabilmente trasportati nel veicolo. Il ragazzo è deceduto durante il trasporto all'ospedale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - In fuga dai Cc perde controllo dell’auto e si schianta: morto 23enne

