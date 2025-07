Lavori | avviati gli interventi per messa in sicurezza e pulizia dell' ex Fornace di San Frediano a Settimo

E' finalmente partito l’intervento di messa in sicurezza dell’area dell’ex Fornace di via Barca di Noce a San Frediano a Settimo. "Si tratta di lavori attesi da anni - sottolinea il sindaco Michelangelo Betti - che rappresentano una fase ulteriore di valorizzazione di tutta l’area lungo l’argine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Messa in sicurezza idraulica: completati i lavori in via Consorziale - Si sono conclusi i lavori in via Consorziale finalizzati alla messa in sicurezza idraulica, consentendo il completo ripristino della percorribilità stradale.

Chiusura Via Arpi: consegnato il progetto ed avviati i lavori per la messa in sicurezza - Il 1° aprile scorso è crollato parte del tetto di un palazzo a pochi metri dall’arco dell’Addolorata ai numeri civici 108 - 110 di via Arpi, e per garantire l’incolumità e la sicurezza delle persone e dei luoghi circostanti l’Amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza sindacale n.

Messa in sicurezza di due ponti lungo la strada provinciale, al via i lavori - Un investimento importante per la viabilità locale e sovracomunale: lunedì prossimo 19 maggio è prevista l’apertura dei cantieri che daranno avvio ai lavori per mettere in sicurezza due ponti lungo la strada provinciale 58 “Del Ghebbo” dir.

AL VIA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLA RETE IDRICA DI LUNGARNO CELLINI. Parte il 14 luglio una nuova fase dei lavori di rinnovo della rete idrica su Lungarno Benvenuto Cellini. Uno degli assi viari piĂą belli e scenografici del Comun

Arbia, lavori consegnati per l’ex fornace - la Nazione - Arbia, lavori consegnati per l’ex fornace È un lavoro atteso da tempo: sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza della ciminiera dell’ex fornace di Arbia. Come scrive lanazione.it

San Colombano-Castelnuovo, messa in sicurezza dopo la frana - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di un tratto della Strada San Colombano- Si legge su msn.com