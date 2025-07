Pio Esposito un esempio Perché quello che serve a un club spesso è già in casa

L'attaccante dell'Inter è un'eccezione in un mondo, quello del calcio e del mercato, in cui i giocatori si bruciano e non si aspettano. Ma poi c'è chi se ne pente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pio Esposito, un esempio. Perché quello che serve a un club spesso è già in casa

In questa notizia si parla di: esposito - esempio - serve - club

Intermania: Pio Esposito esempio per Aleks Stankovic, già 33 milioni di euro dal Mondiale per Club | Primapagina - 2025-06-26 11:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

I due club potrebbero chiudere un'operazione sull'esempio di quanto fatto con Pio Esposito Vai su Facebook

?Un gol da vero centravanti. Francesco Pio #Esposito ha sbloccato la gara vinta dall'#Inter contro il River Plate al Mondiale per Club e, magari, ha cambiato il suo futuro. Mister Chivu lo conosce dai tempi della Primavera e, sebbene abbia chiesto anche Bon Vai su X

Pio Esposito, un esempio. Perché quello che serve a un club spesso è già in casa; L'Inter ha rifiutato 13 offerte per Francesco Pio Esposito: l'elenco dei club interessati; Mondiale per club | Inter, la gioia di Pio Esposito: È il frutto di anni di lavoro, è magico.

Intermania: Pio Esposito esempio per Aleks Stankovic, già 33 milioni ... - 0 gli argentini del River Plate in quella che finora è la più bella partita al Mondiale per Club, vincendo il proprio ... Da calciomercato.com

Pio Esposito cambia il mercato: niente Hojlund, serve qualità ... - MSN - Francesco Pio Esposito resterà all'Inter e farà parte della batteria di punte a disposizione di Cristian Chivu per la stagione 2025/26: la decisione presa dopo le prime tre partite del Mondiale ... Scrive msn.com