Ucraina Meloni | positivo cambio di postura di Trump

Roma, 15 lug. (askanews) – “La Russia continua a colpire civili con attacchi sempre più brutali e intensi, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a costruire la pace che tutti perseguiamo. Questo nonostante la volontà di dialogo dell’amministrazione Trump, che Putin ha deciso di non accogliere. Vediamo oggi un cambio di postura da parte degli Stati Uniti e lo salutiamo positivamente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa insieme al cancelliere austriaco Christian Stocker. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

