Ultima estrazione SuperEnalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto martedì 15 luglio

Milano, 15 luglio 2025 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 15 luglio 2025. La sestina vincente vale un montepremi stellare di 25 milioni e 900mila euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L'ultimo "6" è stato centrato il 20 marzo a Roma, quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l'esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Articolo in aggiornamento. Superenalotto. Quote. Lotto.

In questa notizia si parla di: superenalotto - numeri - lotto - 10elotto

